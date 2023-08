(Di giovedì 3 agosto 2023) Undi 26 anni è statoall'interno di una piscina di una Nardò, in provincia di Lecce. A quanto si apprende si tratterebbe di un lavoratore extracomunitario della ...

Quindi una terza testimonianza sull'Economy of Francesco e una di unaaiutata dal Fondo ... ma provengono da altri Paesi europei dove risiedevano prima dela guerra o hannorifugio per ...Undi 26 anni è statomorto all'interno di una piscina di un agriturismo a Nardò, in provincia di Lecce. A quanto si apprende si tratterebbe di un lavoratore extracomunitario della ...Ilbelga, approdato la scorsa stagione con i crismi del colpo di mercato dalle magnifiche ... PSV , Real Sociedad) hauna exit strategy che più passano le ore e più prende corpo, ovvero ...

Giovane trovato morto in un agriturismo in Salento Agenzia ANSA

Influencer tedesco distrugge statua per fare video, 100mila euro di danni ad un’opera dello scultore Enrico Butti. A provocare i danni alla statua che si trova all’interno della prestigiosa e ...Un giovane di 26 anni è stato trovato morto all'interno di una piscina di un agriturismo a Nardò, in provincia di Lecce. A quanto si apprende si tratterebbe di un lavoratore extracomunitario della str ...