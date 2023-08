Giorgia Meloni ha denunciato il cantante dei Placebo Brian Molko

(Di giovedì 3 agosto 2023)ha querelatodei. Dopo il durissimo attacco delbritannico in occasione del concerto di Stupinigi del luglio scorso, la presidente del consiglio ha preso le contromisure e ha deciso di agire per via legali. Non sono mancate le polemiche politiche e dopo la decisione disicuramente ce ne L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gesù e la canzone di Natale 2018 Le 100 bandiere che raccontano il mondo Tim Marshall Da oggi ripartono gli spettacoli, ecco cosa cambia Decreto Ristori, le misure per cultura e turismo Fazio lascia la Rai, Salvini: “Auguri, non è un affare di Stato”

Mentre l'altro giorno la presidente del consiglioha detto che "le Olimpiadi sono una grande occasione per dimostrare ancora una volta al mondo chi siamo" e per ricordarlo "a noi, ...... Olanda al voto in autunno e l'Europa a giugno il tutto sullo sfondo della guerra in Ucraina, anche la politica estera non è più una comfort zone per. Sul Reddito di cittadinanza ieri ...E che a differenza di quanto pensava, le tasse buone sono proprio le accise sulla benzina (in Italia il 57 per cento di un litro di benzina, la seconda percentuale più alta dell'Ue ...

Casini: "Giorgia Meloni è l'unica cosa che regge di questo governo" La7

Il memorandum firmato dalla Ue con Tunisi ha un solo scopo: bloccare gli africani lontano dai confini europei. Mentre le ong denunciano le violazioni dei ...Il pastore evangelico Luigi Carollo pare ossessionato dai gay e dalla sua volontà di contribuire alla loro discriminazione.