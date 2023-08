Gigi D’Alessio | concerto a rischio “per motivi di sicurezza” Che cosa sta accadendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Ildiprevisto per il 10 agosto a Moschiano (Avellino) è a. Da settimane l’evento – considerato uno dei momenti clou dell’estate nella zona – è atteso con trepidazione sia dai fan che dai cittadini di Moschiano, ma la mancata concessione dell’autorizzazione da parte del Prefetto di Avellino ha messo in dubbio l’intera esibizione del cantante partenopeo come fanno sapere i media locali. Rosario Addeo, sindaco del comune campano, spiega che poiché il sito è sotto sequestro le autorità non hanno potuto dare l’autorizzazione. Così, è iniziata la corsa per cercare una nuova location in grado di ospitare ine gli spettatori. E forse una soluzione c’è: i promotori stanno valutando la possibilità di spostare l’esibizione a Lauro, un comune ...