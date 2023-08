Gigi Buffon | addio al calcio | il video strappalacrime postato dal numero 1

(Di giovedì 3 agosto 2023) "Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme". Con questo messaggio,sui suoi profili social,ha ufficializzato l'al. A 45 anni l'ormai ex portiere dice basta, rinunciando all'ultimo anno di contratto con il Parma e ai milioni dell'Arabia Saudita. Si chiude così la carriera di uno dei più forti portieri della storia. Una carriera lunga 28 anni – con due squadre nel cuore, Parma e Juventus – culminata con la vittoria ai Mondiali di Germania del 2006 con la Nazionale italiana guidata da Marcello Lippi. A corredo del messaggio,hauncon alcune delle sue più emozionanti imprese. Nel suo futuro, probabilmente, una carriera da dirigente.

