Giappone | prima storica esercitazione congiunta con l’Aeronautica italiana

(Di giovedì 3 agosto 2023) Dal 4 all’8 agosto, presso la base aerease di Komatsu, si svolgerà un’che vedrà velivoli delMilitare (Am) e della Japan Air Self-Defense Force (Jasdf) addestrarsi insieme su diverse attività in scenario operativo. PerMilitare, il cui rischieramento dei mezzi ininizierà già negli ultimi giorni di luglio con una complessa e minuziosa operazione logistica, questasarà anche un importante test della rete di comando e controllo e della propria capacità di proiettare, sostenere e far operare assetti in un teatro lontano (definita in gergo militare expeditionary). L’Italia porterà infatti invelivoli dalle caratteristiche di impiego molto ...