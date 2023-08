Giappone | il tifone Khanun lascia due morti e almeno 60 feriti

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il, che si sta abbattendo nel sud del, ha causato due60. Ora anche Taiwan è in allerta per l’arrivo del. Ilsi abbatte sulSul sud delsi è abbattuto ilKhsnun che ha provocato forti piogge e raffiche di vento.

nel sud - ovest del Giappone, sono senza elettricità, a causa dei danni provocati dal lento passaggio del tifone Khanun con forti piogge e raffiche di vento a oltre 220 km/h. Disagi anche a Taiwan.

Il tifone Khanun, che si sta abbattendo nel sud del Giappone, ha causato due morti e almeno 60 feriti. Ora si dirige verso Taiwan. Le notizie di oggi: Pechino introduce regole rigide per l'accesso a internet di bambini e minori. Delhi in allerta per le violenze fra musulmani e indù nell'Haryana, almeno sei morti.