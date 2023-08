Giappone | 13mila euro per trasformarsi in un border collie | il sogno dello youtuber Toco diventa realtà e spacca il web - VIDEO

(Di giovedì 3 agosto 2023) Per realizzare il suoha speso 2 milioni di yen, ovvero circa. Loseha investito questa somma per farsi realizzare un costume da cane. Più precisamente, ha sempre volutore un animale, e in particolare un, un cane da pastore originario de

uomo spendeeuro per diventare un cane 9 Estratto dell'articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it È riuscito a realizzare il suo sogno di trasformarsi in un cane a costo di ...

L'uomo che ha speso quasi 13mila euro per trasformarsi in un cane Today.it

Un cosplayer appassionato di animali ha speso quasi 13mila euro per diventare un Rough Collie. Per mesi si è allenato per imitare le movenze del cane ...Succede in Giappone, dove Toko ha realizzato il suo sogno di bambino: diventare agli occhi di tutti un perfetto cane da compagnia ...