Gianluigi Buffon è stato il più grande portiere della storia?

(Di giovedì 3 agosto 2023) «Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme». Con queste parole il 2 agosto 2023ha annunciato, dopo un lungo silenzio, il suo addio al calcio. Ci aveva abituato negli ultimi tempi a una comunicazione sempre più pomposa e roboante ma efficace, anticamera di una sua ipotetica futura carriera politica, ma di fronte a una scelta così difficile ha deposto le sue abituali armi retoriche e ha optato per un messaggio secco, asciugato da qualsiasi prosopopea. Un messaggio più diretto e riuscito del solito. Del resto la comunicazione, che piaccia o meno, è sempre stata uno dei tratti distintivizza di. La personalità e la forza delle sue idee, anche quando si sono rivelate controverse, sono il riflesso del suo carisma in campo, inteso come ...

Nello stesso giorno in cui tutto il mondo del pallone celebrava l'addio al calcio giocato di(leggi qui), in Sicilia accadeva qualcosa di incredibile. Una coincidenza che sfocia nella cronaca nera, con risvolti tristemente curiosi e impensabili. La squadra mobile di Trapani, ...Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha elogiatodopo il ritiro dal calcio nella giornata di mercoledì 2 agosto Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha elogiatodopo il ritiro dal calcio nella giornata di ...... al Milan e al Real Madrid, continuando così a vincere dietro le quinte, felice di aiutare a crescere tra gli altri anche. E proprio perché Vecchi aveva stabilito con lui, fin dal ...

Gigi Buffon annuncia il ritiro: "Addio al calcio mi ha dato tutto" Adnkronos

Nello stesso giorno in cui tutto il mondo del pallone celebrava l’addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon (leggi qui), in Sicilia accadeva qualcosa di incredibile. Una coincidenza che sfocia nella ...Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi non esaspera lo stop in amichevole dei suoi con il Parma. Ma urge qualche correzione di rotta.