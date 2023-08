GF | un ex gieffino si candida per una nuova avventura televisiva | le dichiarazioni

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 agosto 2023) GF, un exsiper un nuovo reality show: ecco cosa ha dichiarato Luca Salatino in una recente intervista GF, l’exLuca Salatino nei mesi scorsi è stato uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ilinaspettatamente ha voluto lasciare il reality show dopo Natale per tornare a casa dalla sua fidanzata. Luca nel corso della sua esperienza nella Casa ha rappresentato un punto di riferimento per diversi coinquilini. L’exè entrato nel cuore di milioni di italiani mostrando lati inediti del suo carattere. Dopo il reality show ha affrontato unaoperazione alla schiena e attualmente lavora in un noto ristorante di Roma in qualità di chef. Sui social Luca è attivissimo e quotidianamente aggiorna i suoi follower con ...