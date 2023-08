Geolier | dopo il successo Avellino | nuovo concerto gratuito in Irpinia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre nella città diancora non è passata la “sbornia” dello straordinarioincassato daneldi mercoledì sera nella Smile Arena di Campo Genova, i fan del rapper napoletano possono cominciare un altro conto alla rovescia. Quello che porterà diil giovane cantante in, ed ancora una volta per un, proprio come lo è stato aduna serie di date che ad Agosto porteranno il giro per tutto il Sud Italia, “Il coraggio dei bambini Summer tour” dalla Calabria alla Puglia fino ad Olbia, poi diin Campania con la data del 19 agosto a Paestum,è atteso sul palcoscenico di ...

Avellino . Il giornoil concerto dialla Smile Arena di Campo Genova ad Avellino, il sindaco di Avellino Gianluca Festa rivolge i suoi ringraziamenti all'artista, per aver fatto divertire il pubblico presente,...... pronto a congedarsicinque anni. Il direttore artistico qualche settimana fa ha reso noto il ... A salire per la prima volta sul palco dell'Ariston dovrebbero essere: TeduaGhali Matteo ...Migliaia di fan , un'unica voce quella del rapper di Scampia,, che ha trascinato il pubblico, pezzopezzo. Le immagini riprese con il drone restituiscono un colpo d'occhio imponente. ...

Tutto pronto in Piazza della Vita sul lungomare di Civitavecchia per il ritorno del Civitavecchia Summer Festival. L’appuntamento con la musica e gli spettacoli ritorna per una dieci giorni in partenz ...E' uno dei concerti più attesi del cartellone dell'Avellino Summer Fest. Arriva il 2 agosto in città Geolier, rapper partenopeo capace di parlare come pochi alle nuove generazioni, di incarnare i loro ...