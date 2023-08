Gen Rispoli | ‘Mediterranea evento molto importante per Arma Carabinieri’

(Di giovedì 3 agosto 2023) (Adnkronos) – “Questo è unper l’dei Carabinieri”, ha detto il Generale C.A. Andrea, Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’dei Carabinieri, in occasione della terza edizione di “Mediterranea – La Civiltà Blu”, organizzata da Micromegas, che si terrà sino al 27 agosto a Sabaudia. “Quella presentata durante la manifestazione si tratta di una mostra che abbiamo già rappresentato a New York presso le Nazioni Unite ed è una foresta virtuale che spiega i compiti che svolge l'dei Carabinieri in settori di specialità, avvalendosi anche delle più moderne tecnologie”, ha continuato. “L’istallazione è rivolta a tutti i cittadini, sia ai giovani che ai più anziani, perché un'altra ...

'Attraverso l'informazione e la formazione, in questo campo, garantiamo la salvaguardia del grande patrimonio di biodiversità presente nella nostra Nazione', ha proseguito. 'Come previsto ...... indicandone da dove nasce l'etimologia, e poi il nuovo Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, il. C. A. Andrea, che farà il suo debutto ...Formazione tipo : Micai; Martino, HRISTOV, Meroni;, Calò, Voca, Prestianni, D'Orazio; D'... Lonardi (c, Virtus Verona), Drago (p, Renate), Di Tacchio (c, Ternana), Pecorino (a, Juve Next), ...

Gen. Rispoli, 'Mediterranea evento molto importante per Arma ... Adnkronos

“Attraverso l'informazione e la formazione, in questo campo, garantiamo la salvaguardia del grande patrimonio di biodiversità presente nella nostra ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “Non perdete la serata dedicata alla sostenibilità”, ha detto ieri il giornalista e conduttore televisivo e vicedirettore ...