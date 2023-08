“Gemstone” | transizione verde | pubblicate due open call per le Pmi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il progetto europeoha pubblicato le sue prime due, in scadenza il 31 dicembre 2024, per sostenere le PMI manifatturiere nella. Il progetto prevede l’apertura in totale di quattro diversi bandi, attraverso i quali le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti per implementare progetti volti a migliorare la sostenibilità produttiva. I primi due bandi sono “TRAIN”,dedicata al supporto alla formazione del personale aziendale tramite il finanziamento di corsi nel campo del Green Manufacturing presso istituti di formazione e ricerca con un finanziamento di 2mila euro; “EXPLORE”, bando che mira a supportare il processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione a fiere ed eventi legati al Green Manufacturing, ...