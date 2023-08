Protesta per manifestare contro le nuove licenze per le trivellazioni di petroliosono entrati in azione per manifestare contro le nuove licenze per le trivellazioni di petrolio e ...Percezione piuttosto diversa traadulti e più ancora traanziani : il 60% si dice ... 'Decine di voli cancellati dai blocchi degli' Nonostante questi dati sembrino descrivere una ...VEDI ANCHE Solari:specifici antimacchia per un viso dal colorito uniforme 'No sunscreen' e il complotto per alimentare i profitti dell'industria cosmetica 'Secondoinfluencer 'No sunscreen' -...

Gb, gli attivisti di Greenpeace drappeggiano di nero la villa di Sunak TGLA7

Non deve essere stato propriamente facile per gli attivisti arrampicarsi fino alla cima e srotolare 200 metri quadrati di pesante tessuto nero come il petrolio per protestare contro le "pericolose ...Una protesta contro le nuove licenze per le trivellazioni di petrolio e gas concesse dal primo ministro britannico ...