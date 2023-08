Gb | attivisti di Greenpeace ricoprono di tessuto nero la villa del premier inglese

Eppure, gliguardano con disincanto a questo appuntamento. La location, individuata in ... Tanto i nomi storici dell'ecologismo - WWF ,, Friends of the Earth - tanto quanto le ...Interverranno glidi Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ultima Generazione e. Sabato 12 agosto: 'Ucraina tra Russia e Nato: a chi giova l'escalation del conflitto' . ...... droni o 'armi a energia diretta' manovrati da ambientalisti oLGBTQ collusi con progetti ... Voci per il clima, l'iniziativa diPer tentare di ovviare a disinformazione e ...

Gb, attivisti di Greenpeace ricoprono di tessuto nero la villa di Sunak TGCOM

Azione di protesta sul piano per autorizzare nuove licenze di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio nel Mare del Nord ...Gli attivisti di Greenpeace sono saliti sul tetto della villa del premier conservatore britannico Rishi Sunak a Kirby Sigston, nel North Yorkshire, e l'hanno ricoperta con teli di tessuto nero. L'orga ...