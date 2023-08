Galli non ha dubbi | «Buffon il migliore di ogni epoca»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’ex portiere Giovannielogia Gigidopo l’annuncio del ritiro dal calcio giocato: le sue dichiarazioni Giovanni, in un’intervista al Corriere della Sera, ha così elogiato Gigi. LE PAROLE – «Io al mio ultimo anno in A, lui aggregato dalla Primavera. Il suo punto di forza era il coraggio, usciva basso come i portieri anni 50. Poi l’infortunio alla spalla del 2005 (scontro con Kakà nel trofeo Berlusconi) lo ha spaventato, ma per me è stato il portiere italiano più forte di sempre davanti a Zoff e Albertosi. Ilin, quando sono cambiate le regole sul retropassaggio e anche quando i palloni si sono alleggeriti».