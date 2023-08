Galleria Montepergola | cambiano i dispositivi di transito fino a settembre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’ultima riunione del Comitato operativo per la viabilità è stato anche valutato, in considerazione delle esigenze particolarmente avvertite, in questo periodo, dalla filiera produttiva conserviera, analogamente allo scorso anno, il dispositivo di regolamentazione del traffico nella, interessata, come noto, da lavori di rafforzamento strutturale e adeguamento tecnologico. Sulla scorta, pertanto, delle valutazioni tecniche operate dal COV, a far data dal giorno 7 agosto 2023 eal giorno 82023 sarà consentito a tutti i veicoli, in deroga ai vigenti divieti imposti da ANAS, nei giorni infrasettimanali (esclusi i festivi e prefestivi) e nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 14.00, ildella ...