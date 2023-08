Galatasaray | Buruk | «Zaniolo ha un dolore all’inguine | altrimenti sarebbe stato inserito nella formazione titolare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Okan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa circa il futuro di NicolòOkan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa circa il futuro di Nicolò. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «ha sentito undurante l’allenamento tattico.. Non c’è una situazione negativa, ma ha detto che non può giocare».