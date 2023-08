Gabbia si presenta | «Quando mi ha chiamato il Villarreal ero desideroso di venire»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Matteo, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la firma con il club spagnolo Matteo, difensore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la firma con il club spagnolo. PAROLE – «Sono molto felice, voglio ringraziare il presidente della società per l’opportunità e la fiducia.mi hailerodi. Per me è una grande opportunità giocare nella Liga e non vedo davvero l’ora. Ho parlato con Daniele Bonera, mi ha dato ottimi consigli perché conosce molto bene la squadra. Gli ho chiesto anche consigli sulla vita quotidiana, è stato di grande aiuto sapere cos’è ile tutto è stato positivo».