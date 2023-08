Furti scooter in penisola sorrentina | arrestato un 32enne

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe l’autore di duediavvenuti a Piano di Sorrento (Napoli) a cavallo tra il 2021 e il 2022:un uomo di 32 anni a Casalnuovo di Napoli. Ad eseguire il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento: l’accusa è di furto aggravato in concorso. Gli inquirenti, partendo dal furto di due motoveicoli di grosso valore economico avvenuti il 9 novembre 2021 e il 21 gennaio 2022, hanno appurato che il trentaduenne (del quale non sono state fornite altre generalità) si sarebbe in entrambe le occasioni introdotto all’interno cortili condominiali per poi portare via gliforzando i sistemi di chiusura. In particolare, la comparazione delle immagini catturate ...

Furti di scooter in costiera sorrentina, arrestato 32enne TorreSette

