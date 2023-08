Furti in negozi | Carabinieri sulle tracce dei ladri a Manocalzati

Relativamente aiperpetrati a Lioni e Manocalzati, i malviventi sono penetrati nei due esercizi commerciali (entrambi ubicati in aree di servizio lungo l'Ofantina), attraverso un foro praticato ...Il ladro scooterista è diventato ormai un incubo per chi gestiscedi parrucchieri. Vittima ... In meno di una settimana, dunque, sono stati commessi duesimili, con lo stesso modus operandi ...Più controlli a Torino della Polizia di Stato in occasione dell'esodo estivo, che 'svuota' gli appartamenti ed irendendoli così facile preda di. Nei giorni scorsi gli agenti hanno arrestato in corso Cairoli un albanese di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ...

Ladro scooterista saccheggia locali e negozi, tre furti in pochi giorni RomaToday

“Pensavamo che Alghero fosse una città tranquilla” inizia così il racconto di una turista romana di 58 anni, che ha scelto l’anonimato per raccontare ai microfoni di Sardegna Live la tragica disavvent ...La banda delle "piastre" colpisce ancora. Il proprietario Christian Cascella, titolare del salone di bellezza "Hair Revolution" di via della Bella Villa ...