Furti a Telese | il sindaco | “Amministrazione e forze dell’ordine non hanno abbassato la guardia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Rispetto alla escalation dinelle abitazioni registrati negli ultimi giorni questacosì come lenonlanemmeno per un istante”. Così ildiTerme, Giovanni Caporaso commenta gli eventi delittuosi verificatisi nella città termale. “Prima di esseresono un cittadino di questa comunità, qui vivo e di conseguenza ho a cuore la sicurezza della mia città e dei miei concittadini – continua Caporaso –. Con le, fin dal mio insediamento, ho un confronto continuo, quotidiano, dunque conosco l’impegno messo in campo da Carabinieri, Polizia di Stato, ...