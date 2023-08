“Fumava canne e si ubriacava appena sveglio” | detective antidroga sotto inchiesta

(Di giovedì 3 agosto 2023) Scandalo a Scotland Yard. IlJulian Bennett è accusato di assumere giornalmente sostanze stupefacenti e per questo motivo

'Né io né mia madre ci 'fumiamo le' - tiene più volte a puntualizzare - entrambe abbiamo ...organizzato in Puglia nei giorni scorsi con l'associazione Ornella Muti Hemp Club nessunoerba, ..."Né io né mia madre ci 'fumiamo le' - tiene più volte a puntualizzare - entrambe abbiamo ...organizzato in Puglia nei giorni scorsi con l'associazione Ornella Muti Hemp Club nessunoerba, ...'Né io né mia madre ci 'fumiamo le' - tiene più volte a puntualizzare - entrambe abbiamo ...organizzato in Puglia nei giorni scorsi con l'associazione Ornella Muti Hemp Club nessunoerba, ...

Il detective antidroga di Scotland Yard sotto inchiesta perché fumava canne fin dal mattino Corriere della Sera

L’ex comandante assumeva Lsd e funghi allucinogeni. Tra una dose e l’altra si ubriacava, ha raccontato una donna che ha convissuto con lui: «Non sapevo che fosse un poliziotto, pensavo fosse uno spacc ...Erik Joling, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Il partito politico olandese VVD è sorpreso dal fatto che da quando è stato introdotto il divieto di fumare marijuana nella zona del centro storico di ...