Francesco Totti | guai per Ilary Blasi | “Ora è costretta a pagare”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nonostantestiano cercando di far funzionare le cose, mantenendo un rapporto cordiale, quella che è stata ribattezzata come la “Guerra dei Rolex” sta andando avanti. Il 1 giugno, il giudice aveva stabilito di propendere per l’affidamento condiviso degli orologi di lusso: semplicemente, laavrebbe dovuto tenerli al sicuro in un luogo condiviso e accessibile anche all’ex marito. Una decisione con cui non è mai stata d’accordo, e per cui ha presentato ricorso. Le cose, però, sono cambiate: il Tribunale Civile di Roma, infatti, ha emesso la decisione, e l’appello diè stato di fatto respinto., respinto il ricorso della “Guerra dei Rolex” I Rolex ...

e Ilary Blasi: chi ha tradito per primo Il tribunale dà torto a Ilary sui Rolex Chi ha tradito per primo Gravita intorno a questa domanda la causa trae Ilary Blasi, ...La contesa tra Ilary Blasi eriguardo ai Rolex non sembra avere fine. L'appello della conduttrice è stato bocciato dal Tribunale civile di Roma, che ha ritenuto ...Trae Ilary Blasi ora scoppia la guerra a chi ha tradito per primo. Nei giorni scorsi la conduttrice tv ha presentato al tribunale civile di Roma una richiesta formale di separazione con ...

L'ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato sui social alcuni video della nottata passata in un noto locale della Sardegna in compagnia di amici e amiche. (da ilaryblasi Instagram) ...L'ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato sui social alcuni video della nottata passata in un noto locale della Sardegna in compagnia di amici e amiche. (da ilaryblasi Instagram) ...