Francesco Totti e Ilary Blasi | in tribunale è scambio di accuse su chi abbia tradito per primo | spuntano gli sms della conduttrice

Leggi su isaechia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Trasembra essere ancora scontro per la questione che riguarda la condivisionepreziosa collezione di orologi Rolex. Infatti il giudice, in un nuovo provvedimento provvisorio ha confermato quanto stabilito già in precedenza, ossia che i quattro costosissmi orologi “saranno a disposizione di entrambi“. Dunque, il ricordo che aveva richiesto la showgirl per avere l’esclusività degli oggetti, non sarebbe stato approvato. Adesso ad alimentare il gossip circa gli ormai due ex coniugi anche nuove rivelazioni fatte dal CorriereSera. Durante gli ultimi incontri in, sembra infatti che tranon ci siano proprio il sereno, anzi. I due sembra si siano accusati a vicenda su chi è ...