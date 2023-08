Francesco Totti e Ilary Blasi | i Rolex restano a disposizione di entrambi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 agosto 2023) La conduttrice ha perso il ricorso sull'«affidamento esclusivo» di alcuni deidi famiglia, e sarà costretta a depositarli in una cassetta di sicurezza cointestata con l'ex marito, che potrà disporne come vorrà. In attesa che un giudice stabilisca a chi appartengano davvero