Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne? “Maria l’ha fatta contattare dai suoi collaboratori”

(Di giovedì 3 agosto 2023)sul trono di? Dopo la sua esperienza con Temptation Island, secondo le indiscrezioni, pare cheDe Filippi l’abbia “puntata” per farla accomodare sulla mitica poltrona rossa del dating show di Canale 5.di? Si vocifera, infatti, che di recenteDe Filippi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sul trono di Uomini e Donne Dopo la sua esperienza con Temptation Island , secondo le indiscrezioni, pare che Maria De Filippi l'abbia 'puntata' per farla accomodare sulla ...... Leggi anche La rivelazione di Eugenio Colombo sulla tentatrice Greta Rossetti A farle sentire tutto il suo sostengo ci ha pensato l'amica, anche lei uscita single da Temptation ...e Manuel Maura hanno deciso di concludere il loro percorso a Temptation Island da single . Rottura confermata a distanza di un mese dal loro falò di confronto finale e che è stata ...

Temptation Island, il giallo dello sfondo del cellulare di Francesca Sorrentino: messaggio a Manuel Corriere dello Sport

Dopo Temptation Island 2023 per la prima volta Daniele De Bosis e Vittoria Egidi hanno rotto il silenzio social. Le parole degli ex fidanzati.Secondo le indiscrezioni, Francesca Sorrentino potrebbe arrivare a Uomini e Donne in qualità di nuova tronista ...