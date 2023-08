FOTO | Alexa Bliss presente alla partita della Juventus in Orlando

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 agosto 2023) Sappiamo bene cheè assente dWWE per maternità da diverso tempo. Però, nonostante la sua assenza, continua ad apparire sui social mostrandosi in diverse attività. Nel profilo Instagram del presentatore di SmackDown Austin Romero (aka Mike Rome) viene pubblicata poche ore fa unache lo ritrae assieme aded al suo marito Ryan Cabrera allo stadio diper assisteretra laed il Real Madrid. Nellasi può vedere la Missindossare con orgoglio e spensieratezza la maglia bianconera.dovrebbe partorire verso dicembre, dunque non si hanno per ora dettagli su un suo ...