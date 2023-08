Forza Italia | congresso il 24-25 febbraio E Tajani rifà la squadra

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Nel corso della Segreteria Nazionale di, sono state approvate all’unanimità le seguenti proposte avanzate dal segretario nazionale Antonio: la data delNazionale che si terrà a Roma il 24 e il 25del 2024, con il seguente ordine del giorno: 1. elezione del segretario nazionale; 2. elezioni dei membri del Consiglio nazionale; 3. elezione dei membri della Segreteria nazionale. Dopo le 4 nomine di oggi sarebbero 9 in tutto i ‘responsabili nazionali di settore’ dellatargata Antonio. Per capire come si sta strutturando l’organigramma del partito, infatti, alla ‘promozione’ dei tre tajanani doc Raffaele Nevi (portavoce), Francesco Battistoni (all’organizzazione) e Alessandro Battilocchio (alla ...