Forza Italia | a febbraio 2024 il primo congresso senza Berlusconi

(Di giovedì 3 agosto 2023) Voto unanime anche a favore del nome di Adriano Galliani come candidato alle suppletive di Monza La segreteria nazionale diha votato all’unanimità per dare mandato al segretario Antonio Tajani di convocare ilnazionale il 24-25. Le date, a quanto si apprende, potrebbero subire variazioni in caso di appuntamenti elettorali. C’è stato il voto unanime anche a favore del nome di Adriano Galliani com candidato azzurro alle suppletive di Monza. Inoltre, nel nuovo organigramma dellatargata Antonio Tajani c’è anche Gregorio Fontana, storico esponente azzurro ed ex parlamentare, già responsabile organizzazione del movimento nella precedente legislatura. Fontana è stato nominano oggi dalla segreteria nuovo responsabile del ...