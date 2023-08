Fondi PNRR | Nico Ambrosone | “Valorizzazione del territorio e attrattività del borgo”

(Di giovedì 3 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ interessante quanto attrattivo il progetto, “Turismo delle radici”, gestito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale guidato da Antonio Tajani, che offre una validissima opportunità di promozione turistica per i nostri borghi, sia per caratteristiche storico-geografiche che per quelle legate all’arte culinaria del nostrosannita”. Cosi si è espresso, esponente di Forza Italia, in merito alle iniziative del “Turismo delle radici”, in programma per il 2024 e afferma di essere disponibile a concretizzare, per il suo, in qualità di Consigliere Comunale, il “Passaporto delle radici Italiane”, aperto anche agli italiani nel mondo attraverso il MAECI. Il Consigliere si dice convinto che tale iniziativa ...

Il complesso immobiliare sarà riqualificato con idele destinato a ospitare un polo d'eccellenza per il restauro dei beni culturali....l'opportunità di trovare nuoviper combattere la dispersione scolastica "indica un obiettivo che il governo sta già perseguendo con una pluralità di iniziative (da quelle previste dalalle ......il taglio di quasi 16 miliardi in realtà non è un taglio ma "un definanziamento dale rifinanziamento attraverso altre fonti , come il Piano nazionale complementare al Recovery Fund e i...

Pnrr, Regioni spaventate dai tagli del governo: “Senza fondi si rischia il blocco dei cantieri” Il Fatto Quotidiano

40 anni fa Palermo diventava Beirut. Il 29 luglio 1983 un'autobomba in via Pipitone Federico fece saltare in aria il capo dell'ufficio Istruzione, Rocco Chinnici, due uomini della sua scorta e il ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...