Flavio Briatore e Italia Viva al Twiga | «Così Calenda mi fa pubblicità E noi siamo più fighi di quelli di Capalbio»

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il proprietario delnon sembra arrabbiato per le polemiche sui politici dinel suo stabilimento. Anzi. «Io pensavo di avere tre bravi direttori di comunicazione e marketing, ma ora ho capito che il più bravo è Carlo: ha messo ilal centro dell’estatena», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Candida Morvillo dice che le cene sono «tutta promozione. E naturalmente, in democrazia, non può essere un politico a dire con chi devi mangiare». Poi un altro colpo al leader di Azione: «Io credo che parlare di opportunità dai pulpiti dinon sia il massimo della credibilità». Spiagge di destra e di sinistraricorda di ...

interviene sulla vicenda del Twiga in un'intervista al Corriere della Sera, usando ironia. 'C he poi siamo di centrodestra è ridicolo: da noi passano tutti, come al Billionaire o come ...Il proprietario del Twiganon sembra arrabbiato per le polemiche sui politici di Italia Viva nel suo stabilimento . Anzi. "Io pensavo di avere tre bravi direttori di comunicazione e marketing, ma ora ho capito ...Che però l'ha rinnegata, lo stesso destino riservato al "Tribùla",da Verzuolo, un altro figlio della provincia Granda che da queste parti non è mai stato amato se non perché, da ...

Max Verstappen, la "resa" di Flavio Briatore: "Quello che dobbiamo accettare" Liberoquotidiano.it

Anche Matteo Renzi, sul Corriere, ha detto che il suo alleato Calenda riduce la politica a un derby Twiga-Capalbio. «Io sono stato a Capalbio una sola volta, anni fa: è il regno dei radical chic, ...L'alleanza Renzi-Calenda fallisce, come in molti avevano previsto. La buccia di banana finale è la cena al Twiga. Briatore conferma: "Bonifazi, ...