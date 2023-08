Fitch taglia il rating Usa | Debito troppo alto Biden perde la tripla A a un anno dalle elezioni

il rating degli Usa di Huffpost Italiastrappa agli Stati Uniti la tripla A: l'agenziail rating degli Usa a AA+ da AAA , con prospettiva stabile. La decisione riporta alla memoria il downgrade shock di S&P nel 2011 nel mezzo ...1 -STRAPPA AGLI USA LA 'TRIPLA A', L'IRA DI YELLENstrappa agli Stati Uniti la 'tripla A'. L'agenziail rating degli Usa a 'AA+' da 'AAA', con outlook stabile. La decisione riporta alla memoria il ...

Fitch taglia il rating degli Usa da AAA a AA+. L’ira della Casa Bianca e di Yellen la Repubblica

"A fine 2023 la recessione". È la seconda agenzia che declassa Washington: con "AAA" resta solo Moody's. Per il governo è uno stigma. L'ira della Yellen: "Decisione arbitraria e obsoleta". Vacillano i ...Il taglio del rating USA da parte di Fitch continua a pesare sul sentiment degli investitori in assenza di nuovi spunti positivi. Attesa anche per le decisioni di Bank of England e per i nuovi dati ...