Fisco | Bergesio Lega | ' finalmente stop a misure restrittive'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Con laal governo diamo il via a un nuovo rapporto di collaborazione trae contribuente. Basta con lerepressive". Lo afferma Giorgio Maria Bergesia, senatore della, all'indomani del via libera del Senato al ddl Dedi riforma fiscale. "Tre gli obiettivi della defiscale - spiega l'esponente leghista -: la certezza del diritto, la semplificazione e il contrasto all'evasione fiscale. Con la defiscale si riequilibra il rapporto-contribuente e si mettein pratica una semplificazione dell'immensa mole di tasse e balzelli sulle spalle degli italiani, avviando una riduzione della pressione fiscale che faciliterà anche l'emersione del gettito sommerso". "Per la ...