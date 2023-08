Firenze | aggredisce e picchia l’ex compagna Non voleva essere lasciato Arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 3 agosto 2023) Idella Stazione di Bagno a Ripoli hanno tratto un arresto in flagranza di reato un uomo di nazionalità peruviana, classe 79, pregiudicato e già sottoposto ad una misura alternativa, ritenuto responsabile di aver aggredito la ex, procurandole un trauma facciale e più contusioni. I motivi dell’aggressione sarebbero legati all’incapacità dell’uomo ad accettare la fine della relazione sentimentale con la vittima

E anche di evasione, visto che l'uomo era ai domiciliari per una tentata rapina commessa sempre a. L'allarme poco dopo mezzogiorno . Come mostrato da foto e video in breve circolati in rete, ...Secondo uno studio del Cnr basato sul comune di, le alte temperature non hanno un ... Più il caldo, più gli italiani hanno voglia di andare al mare, con conseguenze economiche molto ..."Sbagliata l'assoluzione dei quattro studenti dei collettivi che avevano insultato l'onorevole Donzelli e gli agenti di ...

Firenze, completamente nudo aggredisce i passanti La Repubblica Firenze.it

I carabinieri arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità peruviana, classe '79, pregiudicato e già sottoposto ad una misura alternativa, ritenuto responsabile di aver aggredito la ex ...I Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli hanno tratto un arresto in flagranza di reato un uomo di nazionalità peruviana, classe 79, pregiudicato e già sottoposto ad una misura alternativa, ...