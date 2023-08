Fiorentina | UFFICIALE l'arrivo di Infantino

... oltre al Napoli infatti, ci sono anche(che aveva offerto 8 milioni, poi rifiutati) e Siviglia. Nessun club, però, ha avanzato ancora un'offertaper Murillo, ma soltanto dei ......con quella della Juventus della stagione scorsa (con però i pantaloncini della). Per la ... Reggiana sono in vendita nello Storedel club e online nello spazio dedicato al club ...Commenta per primo Il Galatasaray ha ingaggiato dal Bayer Leverkusen il centrocampista Kerem Demirbay (classe 1993), che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2026.

Ufficiale, la Fiorentina ammessa alla Conference League 2023/24 Calcio e Finanza

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gino Infantino dal C.A. Rosario ...Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha trovato il sostituto di Igor. La società viola ha raggiunto un ...