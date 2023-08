Fiorentina | Sky Sport | Castrovilli ceduto al Bournemouth | operazione da 12 milioni più bonus

(Di giovedì 3 agosto 2023) Laè attivissima in queste ore di calciomercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista Gino Infantino dal Rosario Centrale e l’imminente annuncio del difensore Yerry Mina, ha completato anche un’importante cessione. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, infatti, il club viola ha chiuso l’per la cessione di Gaetano Gastrovilli alper una cifra complessiva di 12di euro più. Il giocatore dovrebbe partire domani per l’Inghilterra, in modo tale da sostenere le visite mediche con i rossoneri e firmare il nuovo contratto.Face.

FOTOGALLERY Foto sito%s Foto rimanenti Calciomercato Infantino alla: gli acquisti ufficiali Gino Infantino è un nuovo calciatore della: arriva a titolo definitivo ...def.) Krastev (d,, pres.) Ghion (c, Sassuolo, pres.) Borrelli (p, Ostiamare, def.) D'Andrea (c, Sassuolo, pres.) Ambrosino (a, Napoli, pres.) Cessioni Gatti (d, svincolato, f.c.) Rolando ...

Scambio Vlahovic-Lukaku, i due club lavorano per ridurre distanza sul conguaglio Sky Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Come riporta il sito di Sky Sport, la Sezione Prima Ter del Tar del Lazio si è espressa, accogliendo il ricorso della ‘Calcio Lecco 1912’ respingendo in quanto “improcedib ...Le probabili formazioni di Newcastle-Fiorentina, match che si giocherà al Saint James Park di Newcastle, in Inghilterra ...