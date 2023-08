Fiorentina | Arthur | ' Convinto di aver fatto la scelta giusta'

(Di giovedì 3 agosto 2023) ''Dopo la telefonata di Italiano mi sonoal 100% dila. Per la storia della, per come gioca e perché qui c'è la mia stessa fame di vincere''.Melo è ...

''Dopo la telefonata di Italiano mi sono convinto al 100% di aver fatto la scelta giusta. Per la storia della Fiorentina, per come gioca e perché qui c'è la mia stessa fame di vincere''. (ANSA) ...Quarto acquisto ufficiale della Fiorentina, dopo aver preso Sabiri nel mercato di gennaio, in questa sessione ecco Parisi, Arthur e adesso, Gino Infantino.