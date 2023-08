Fiorentina | arriva Gino Infantino dal Rosario Central | è ufficiale

(Di giovedì 3 agosto 2023) Lasi conferma molto attiva in questa sessione di calciomercato e ufficializza un nuovo colpo in entrata. E’l’arrivo del centrocampista classe 2003, prelevato a titolo definitivo dal: per lui un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Ecco il comunicato del club viola: “ACFcomunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoredal C.A., nato a(Argentina) il 19 maggio 2003, nell’ultimo Campionato Argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist. Il nuovo calciatore viola conta, già, ...

Cittadella, dalla RomaClaudio Cassano a titolo definitivo. Colpo d'esperienza del Pisa: ... def.) Krastev (d,, pres.) Ghion (c, Sassuolo, pres.) Borrelli (p, Ostiamare, def.) D'Andrea ...Sembra distante un'eternità quel 24 maggio del 2014, quando Kim Kardashian e Kanye West si scambiavano le loro promesse d'amore nella storica dimoradel Forte di Belvedere a Firenze. Una ......che l'operazione per il ritorno in Italia del bomber ex - Sassuolo si sta per concretizzare... Prima si è mossa la Roma su di lui, poi lache resta fortemente interessata per ...

UFFICIALE - Fiorentina, arriva Gino Infantino: l'annuncio del club viola Fantacalcio ®

La Fiorentina ha ufficializzato l'ingaggio di Gino Infantino dal Rosario Central, che arriva per 4 milioni ed ha firmato un contratto fino al 2028 ...Uno degli obiettivi della Fiorentina Sutalo è nel mirino dell'Ajax ed i Lancieri avrebbero presentato già un'offerta alla Dinamo Zagabria ...