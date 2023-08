Finanziare sanità con aumento tassa gioco azzardo | Fdi Toscana ' presentiamo atto'

...e segretario regionale del Partito Democratico piemontese all'assessore alla. 'Icardi ...governo nazionale per dirsi preoccupata della revisione del piano e della decisione dii ...Anche il significato delle parole per cui "de­" vuol dire "valutare e ricollocare", "... mini - ospedali territoriali che erano la parte più importante del capitolo. Rinuncia a 300 ...... se c'è un adeguato ingresso di immigrati, dopo un certo periodo sono essi in grado di... età pensionabile,- dovranno essere riviste per diventare sostenibili. Così come andranno ...

Finanziare sanità con aumento tassa gioco azzardo, Fdi Toscana ... Tiscali Notizie