Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di agosto

(Di giovedì 3 agosto 2023) Giovedì 32023: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. L’aggiornamento giornaliero con descrizione e trame avviene intorno alle ore 9.00. 1Il giro del mondo in 80 giorni Paso Adelante Hercules – La leggenda ha inizio Paprika Untold Jake Paul – Docufiction sul celebre pugile 2Poisoned: il pericolo nel piatto – Documentario sulla mancanza di regole nel mondo alimentare americano Mark Cavendish: in corsa contro il tempo – Documentario biografico sulla rinascita ...

A trainare gli utili, tra l'altro, il gruppo indica, tra l'altro, ildi animazione del 2023, Super Mario - il, basato sul protagonista della fortunatadi videogiochi. Nintendo ha ...... collezionista e critico italiano suo amico, e avrebbe voluto terminare con questola sua splendidadisugli zombi, byspassando in un certo senso quelli girati dopo La terra dei morti ...Il progetto di ToscanaCommission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet, ITTV ...strumenti concreti per gestire e coordinare l'intero processo creativo e produttivo di unatv o ...

Dopo una serie di apparizioni in Shazam! Furia degli dei e The Flash, l’attrice tornerà a interpretare la supereroina in un nuovo film. LEGGI – Gal Gadot rettifica su Wonder Woman 3: “Si lavora nel ...L'attrice Gal Gadot ha confermato la realizzazione di un Wonder Woman 3, che sarà da lei sviluppato insieme a James Gunn e Peter Safran.