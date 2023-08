Figliuolo | la ricostruzione dell' Emilia Romagna? Quando arrivano i soldi

(Di giovedì 3 agosto 2023) “I fondi dal Governo ci sono. Si lavorerà con il territorio, con il Presidente Bonaccini. Per ciò che riguarda gli elenchi dei Comuni alluvionati, la norma dà la potestà al Commissario di proporre al Ministro per la Protezione Civile l'aggiornamento. Su questo mi rifarò agli enti locali. Lo stesso stiamo facendo per i sostegni alle imprese. Daremo un moo di Governance molto chiaro. Per i fondi ci vorrà qualche settimana, dai primi di settembre inizieremo ad erogarli”, le parole del commissario straordinario per laFrancesco, in occasione di una conferenza stampa a Imola insieme al Presidentea RegioneStefano Bonaccini.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

I pilastri dellaSono tre i pilastri della ripartenza su cui lavorare per Dellapasqua:... La luce accesa 'Fa bene - aggiunge - il commissarioa fare luce sugli strumenti di cui ...... stanziati dal Governo per lae per il ripristino nelle aree alluvionate, presentata nella giornata di ieri, martedì 1 agosto, da Francesco Paolo, commissario, in occasione ...... stanziati dal Governo per lae il ripristino nelle aree alluvionate, presentata ... aspetto su cui anche il commissarioieri, durante la quarta visita in regione, è stato molto ...

Alluvione: il Rettore Molari e il Generale Figliuolo firmano un ... UniboMagazine

Lo dichiarano in una nota le parlamentari romagnole di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, Beatriz Colombo, Domenica Spinelli e Marta Farolfi ...L’impegno del commissario rassicura le associazioni di categoria. Garagnani: "Ascoltati i nostri appelli, ma ora servono tempi rapidi". Bergami: "In ottobre dobbiamo essere in grado di seminare".