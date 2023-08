FIGC | Gravina | 'Euro 2032 con la Turchia? Vantaggio incredibile | non ci sono più scuse E su Buffon'

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Non possiamo seguire la logica di realizzare o costruire stadi solo in ottica di un grande evento. Noi abbiamo realizzato 4 o 5 stadi...

... dice il presidente della, Gabriele, ospite negli studi di Sky Sport 24 in occasione della presentazione del Report Calcio 2023. "La Uefa ha attivato una commissione importante sulle ...È stato presentato negli studi di Sky Sport, dal presidente dellaGabriele, il ReportCalcio 2023, il rapporto annuale sul sistema calcistico italiano realizzato dal Centro Studi. Il documento mette in luce alcune criticità, ma anche diversi ...Così Gabriele, presidente della, parla della situazione legata a ripescaggi e riammissioni in Serie B durante la presentazione del 13° Report calcio negli studi di Sky Sport. 'Dobbiamo ...

Gravina (Figc): "Su Arabia serve intervento Fifa. Buffon obiettivo per la Nazionale" Sky Sport

ROMA (ITALPRESS) - "Ci stiamo lavorando. Buffon è un nostro obiettivo, non dipende solo da noi e cercheremo di centrarlo. Gigi non è il clone di Vialli, ...La Fifa, dice il presidente della Figc, deve pensare ad un intervento per 'arginare' lo strapotere economico dell'Arabia Saudita, che sta stravolgendo il calciomercato mondiale ...