Fi | per Ferrante in arrivo ' up grade' | ufficio adesioni diventerà ' responsabile settore' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Inper Tullio, attuale 'uomo delle tessere' di Forza Italia un 'up': sarà nominato 'nazionale di' così come accaduto per l'elettorale, affidato al tajaniano Alessandro Battilocchio. La 'promozione' è prevista in una 'nota di integrazione' diffusa dal partito dove si precisa:''L'di Forza Italia, come l'Elettorale,nazionale e sara' guidato dall'attualeTullio". Raccontano, infatti, che per il caso diera necessaria un'apposita modifica dello statuto, visto che il tesseramento in passato ha sempre fatto ...