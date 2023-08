Fassino | stipendi d’oro e facce di bronzo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 agosto 2023) Quando si dice il tempismo. La sinistra scende in piazza contro la povertà, minaccia a sfaceli per la rimodulazione del reddito di cittadinanza, mette sul tavolo la questione del reddito minimo 9 euro all’ora e uno dei suoi lead, Piero, peraltro già il segretario dei Ds – partito ante segnano del Pd – pensa bene di sventolare in Parlamento la sua busta paga, all’urlo di “Non è vero che noi siamo una cassa di privilegiati con, guadagniamo solo 4.900 euro al mese”. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/08/As-Np-1-1.mp4 Ora vediamo di metterci d’accordo: 4.900 euro sono uno? Forse no, ma almeno disì, come la faccia di questa élite di sinistra che predica bene, ma quando è toccata sul vivo razzola così così. Pochi giorni fa ci ...