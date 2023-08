Fassino | il day after e l’imbarazzo di Elly Schlein | l’ipocrisia del Pd su indennità e vitalizi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 3 agosto 2023) Pieroè notoriamente un tipo simpatico. Tutta la sua storia politica è costellata da scivoloni e da profezie non certo felici. Dal celebre “abbiamo una banca” legato all’operazione Unipol-Bnl, all’incredibile autogol contro Beppe Grillo del 2009? se vuole fare politica faccia un partito e vediamo quanti voti prende(!)”. Ieri l’ex segretario nazionale del Pds ed ex sindaco di Torino ha recitato l’improbabile ruolo del sindacalista parlamentare, sventolando una busta paga netta di “4.700 euro” come risposta alle accuse di privilegio e di casta. Una dichiarazione “mendace” atteso che i calcoli effettuati hanno dimostrato che i parlamentari arrivano a guadagnare una cifra assai diversa che ha messo in imbarazzo, una “giornata particolare” Mentre ...