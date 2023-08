Fassino | gli attacchi dopo le polemiche sull’indennità E lui replica | “Ho fatto un’operazione di verità”- VIDEO

(Di giovedì 3 agosto 2023) “Hodi verita’. Ho detto ai miei colleghi che quello che percepiamo e’ lontano dalle cifre spropositate che spesso vengono comunicate”. Cosi’ Pieroal Tg1,lerelative al suo intervento alla Camera,percepita dai deputati Le sue parole non erano piaciute nemmeno alla segretaria Elly Schlein. Figuriamoci sel’intervento di ieri alla Camera, Pieronon sarebbe stato attaccato anche dalle forze di maggioranza. Piero, Aula della Camera 20230802 Notizie.comDal ministro Salvini alla capogruppo in Senato di Forza Italia Licia Ronzulli, la “spiegazione” diinsomma non è passata di certo inosservata. Ma riavvolgiamo il nastro e rimettiamo in ...

...a Montecitorio si è svolta la seduta per votare il bilancio della Camera e ci sono stati diversi ordini del giorno che hanno riguardatostipendi dei deputati. In questa occasione Piero, ...Sissignori, perchéha avuto l'audacia di dire quel che tuttialtri parlamentari non osano ammettere in pubblico, ma che pensano, eccome se pensano, in privato, quando fanno comunella alla ...... - Clima, Mattarella e 5 capi di Stato lanciano appello - Papa Francesco incontrauniversitari ... la Camera rinvia di due mesi - Migranti, nuova notte di sbarchi a Lampedusa -e le ...

Fassino non la dice tutta sugli stipendi dei deputati Pagella Politica

Segui Tag24 anche sui social Piero Fassino e la busta paga. Fassino e i 4 mila e settecento euro mensili netti, sventolati in faccia agli italiani. Di Fassino ho immensa stima, è una persona veramente ...Quanto guadagna un parlamentare in Italia: stipendio, diaria, rimborsi spese. Tutte e cifre di deputati e senatori ...