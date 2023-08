Fassino e la ‘busta paga’ | qual è lo stipendio di deputati e senatori?

(Di giovedì 3 agosto 2023) Il deputato Pd ha mostrato l'indennità lorda deia luglio.i sono le voci? “Sono stato ingenuo, ma ho fatto una operazione verità”. Pieroha rivendicato il suo gesto in aula alla Camera, ‘sventolare’ il cedolino per dimostrate che quello dei parlamentari non è uno “d’oro”. Il deputato Pd ha mostrato l’indennità lorda deia luglio, 10.435 euro che, decurtati di tasse e altre voci (previdenza e sanità), scende a 4.718 euro netti al mese. L’iniziativa dell’ex segretario dei Ds, che si è anche beccato la ‘reprimenda’ della segretaria del Pd Elly Schlein (“ha parlato a titolo personale”), ha riacceso la discussione sui guadagni degli inquilini di Camera e Senato. Tema tra i più sensibili, che insieme ai vitalizi ha animato polemiche e fatto scorrere fiumi di ...

In questo articoloe lo stipendio 'non d'oro' Scorda diaria e rimborsi. Totale: 13mila - ...ad un lavoratore dipendente che se fa solo il 30% dell'orario concordato percepisce inpaga ...I conti fatti datra gli scranni di Montecitorio, però, non sono precisissimi, come si evince anche dai bilanci del Parlamento. In aula il deputato dem ha fatto riferimento solo all'...... che corrispondono circa a 1700 euro netti al mese il che significa che l'indennità mostrata daè pari a quasi il triplo di unapaga media (2,7 volte tanto per la precisione). (Agi) ...