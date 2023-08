Fascicolo sanitario elettronico 2 0 | cos' è e cosa cambia per i cittadini?

(Di giovedì 3 agosto 2023) A questo punto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrà entrare in vigore anche se per ... chi perderà soldi eaveva promesso il governo Articolo originale pubblicato su Money.it qui: ...

In quest'ottica ecco che si è iniziati a lavorare al nuovoelettronico che presto vedrà la luce. Ieri lo schema di decreto sottoscritto dal ministero della Salute e dal ...Salvatore 3 Agosto Attualitàelettronico 2.0: tutte le novità 3 Agosto CyberZONe Bullismo a Latina: tutti promossi i bulli indagati 3 Agosto Attualità Climate change: il parere ...Entra nella fase operativa ilelettronico 2.0, il Ministero della Salute lo ha annunciato con una nota: 'è arrivato l'ok della Conferenza Stato - Regioni sullo schema di decreto, che entrerà in vigore quando ...

Arriva il nuovo Fascicolo sanitario elettronico 2.0, cos'è e a cosa serve per medici e pazienti Fanpage.it

Nel mirino anche il depotenziamento in parte dell’infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico. "La modifica del Pnrr – spiega il sindacato – che rinvia ad un futuro indefinito la ...Si attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e il nuovo fascicolo sanitario elettronico entrerà in vigore. Ma per il pieno regime ci vorranno anni.