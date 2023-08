Farmaci in viaggio | ecco cosa puoi portare e cosa no | Non è così scontato

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 3 agosto 2023) Stiamo per partire con unin aereo. Qualipossiamoa bordo e quali dobbiamo lasciare a casa?quali sono le regole. Non èinfatti che, anche se si tratta di prodotti indispensabili per la salute, in aereo si possatutto senza problemi.e medicinali in volo:possiamo portarci eno – grantennistoscana.itQuando si tratta di spostarsi per lunghi tragitti, l’aereo è un mezzo di trasporto pressoché obbligato. Come sappiamo però per salire a bordo ci sono tutta una serie di passaggi e di regole da rispettare, a cominciare dalla dimensione dei bagagli. Per motivi di sicurezza, di igiene e di legalità (nell’ottica per esempio del contrasto al ...