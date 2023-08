Fantacalcio 2023-2024 | i migliori centrocampisti da comprare | rebus Luis Alberto e Koopmeiners | certezza Barella

(Di giovedì 3 agosto 2023) L’addio di Sergej Milinkovic-Savic lascia orfana la Serie A di uno dei giocatori top, anche in chiave. Il suo erede, come pedina più ambita della mediana, avrebbe potuto rimanere in casa Lazio, ma la situazione dipotrebbe privare il campionato italiano – e di conseguenza il– di un altro big. Per questo è forse Nicolòil nome più sicuro su cui puntare a centrocampo: nell’ultima stagione per il giocatore dell’Inter 35 presenze in Serie A con 6 reti e 7 assist. Meno appetibile, in virtù del cambio di ruolo, il compagno di squadra Hakan Calhanoglu che però rimane sempre una valida opzione per i calcio da fermo. Chiamato a riprendersi, invece, Federico Chiesa che potrebbe essere impiegato come seconda punta, ma è listato come centrocampista. Una situazione ...

Tra 16 giorni prende il via la Serie A/2024. Tra trattative di mercato, studio delle probabili formazioni e analisi delle liste...dobbiamo ricordare che qualche allenatore non avrà a disposizione qualcuno causa squalifica. La Lega Serie A ha pubblicato le ' linee guida per l'assegnazione dei gol dubbi ', utili soprattutto in ottica. Andiamo dunque a scoprire il regolamento per la stagione/2024 e le linee guida che verranno adottate, in conformità ai criteri utilizzati da Fifa e Uefa, per stabilire l'autore di

